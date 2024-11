Nuoto ultima giornata di successi in Coppa del Mondo | l’Italia fa tris sul podio

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Singapore, 2 novembre 2024 – Italia ancora suldelladeldiin Vasca Corta. Dopo le medaglie vinte ieri, arrivano altri allori preziosi da Singapore. Nell'di gare di oggi Alberto Razzetti (Fiamme Gialle) stacca il secondo posto nei 400 misti con il tempo di 4'00?59, mentre Thomas Ceccon (Fiamme Oro) lo fa nei 100 dorso e con la stessa posizione sul(il crono è quello di 49?68). Benedetta Pilato (Fiamme Oro) è secondo posto nei 50 rana. L'Azzurra chiude la gara in 29?42. Foto Andrea Staccioli – DBM