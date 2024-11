Il monito di Mattarella, le Agenzie di rating e la politica italiana. Scrive Polillo

Leggi tutto su Formiche.net

Il severodi Sergio, nei confronti delledi, non deve occultare il sottostante dato che lo ha reso possibile. Lo scenario era stato quello della Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” di qualche giorno fa. In quell’occasione aveva tratteggiato i profili di un Paese, come l’Italia, che non si è certo arreso di fronte alle difficoltà del momento: “L’occupazione cresce, – aveva detto – e così i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le esportazioni italiane continuano a registrare dati positivi, a sostegno del prodotto nazionale. Merito ulteriore di quelle aziende che sono state capaci di affrontare i rischi e le opportunità della globalizzazione”.