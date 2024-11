Quotidiano.net - Falso trading online: 111 milioni di euro sottratti nel 2023

Roma, 2 novembre 2024 – L’idea di arricchirsi, la possibilità di realizzare velocemente dei guadagni cospicui, l’apparente professionalità e correttezza dei finti broker che contattano le vittime, sono le costanti di una truffa, il finto, che nel soloha portato a 3.400 denunce. E non tutti denunciano. Nelfondi per 111diNella Polizia postale ha ricevuto oltre 3.400 denunce di truffe legate alle false proposte di investimenti, con un incremento del 12 per cento rispetto all'anno precedente, per un valore complessivo dei fondidi oltre 111di