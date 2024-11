Lanazione.it - Cavalli Sabato di grandi corse a San Rossore

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Si corre oggi all’ippodromo di San. Il premio “La Palazzina”, maiden sul doppio chilometro, ha la maggiore moneta. Dieci ial via con il milanese Saxmor preceduto da buone voci; anche Elminister e Winter Sky ambiscono al successo con qualche chance. La Palazzina è il grande immobile posto sulla direttrice Cascine Nuove-Boccadarno che fu costruito nel 1887 - Umberto I di Savoia regnante - per farne un rifugio per le “cammelle”. In quello stesso periodo, per ospitare i maschi di questa esotica specie, che all’epoca affollava la tenuta, era in costruzione l’edificio del Boschetto situato due chilometri a ovest. Ed è proprio al Boschetto che è dedicato il selettivo handicap di buona moneta per anziani sui 2200 metri. Arvier è attrezzato alla distanza, Orologio è un orologio ed a questi due che affidiamo il pronostico.