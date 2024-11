Lapresse.it - Usa, Trump attacca Liz Cheney: “Mettiamole un fucile davanti alla faccia”

(Di venerdì 1 novembre 2024) L’ex presidente americano Donaldha lanciato un altro attacco all’ex deputata repubblicana Lizdefinendola un “falco della guerra” che potrebbe non essere altrettanto disposta a inviare truppe a combattere se avesse dei fucili puntati contro di lei. Durante un evento a Glendale, in Arizona, con l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, è stato chiesto al candidato repubblicanopresidenza se fosse strano vederefare campagna contro di lui.si è opposto a gran voce adopo l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ed è diventata una sostenitrice della sua avversaria democratica, la vicepresidente Kamala Harris.ha definito“una persona squilibrata”. Poi ha aggiunto: “il motivo per cui non mi sopportava è che ha sempre voluto andare in guerra con le persone. Se fosse per lei saremmo in guerra con 50 Paesi diversi”.