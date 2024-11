Ilgiorno.it - Turismo, una mano dall’intelligenza artificiale

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Si chiama Iodah e la pronuncia, che ricorderà ai più Yoda, il noto personaggio di Guerre Stellari, in un certo senso fa pensare a qualcosa che ha a che fare con il futuro, con la tecnologia. In effetti non si sbaglia: Iodah, che sta per Intelligence on destination and hospitality è la prima piattaforma ad utilizzare l’intelligenzaistruita specificamente per il: partendo da un’analisi dei dati online (recensioni, tariffe delle strutture alberghiere, offerte) Iodah è in grado di fornire numerose informazioni turistiche a livello quali e quantitativo e indicatori attuali e previsionali. L’innovativo sistema digitale è stato adottato dall’Azienda di promozione e formazione della Valtellina e a breve sarà a disposizione anche degli albergatori e dei vari Consorzi turistici.