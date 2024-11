Sabaudia / Prova ad usare la carta di credito aziendale per spese personali, denunciato 42enne (Di venerdì 1 novembre 2024) Sabaudia – Nel corso della mattinata del 31 ottobre, i Carabinieri di Sabaudia (LT), all’esito di specifica attività d’indagine, hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 42 anni residente ad Ariccia (RM), dipendente di un’azienda con sede nel territorio pontino, che avrebbe Provato ad utilizzare indebitamente una carta di credito intestata alla società L'articolo Sabaudia / Prova ad usare la carta di credito aziendale per spese personali, denunciato 42enne Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Sabaudia / Prova ad usare la carta di credito aziendale per spese personali, denunciato 42enne Leggi tutto su Temporeale.info (Di venerdì 1 novembre 2024)– Nel corso della mattinata del 31 ottobre, i Carabinieri di(LT), all’esito di specifica attività d’indagine, hanno, in stato di libertà, un uomo di 42 anni residente ad Ariccia (RM), dipendente di un’azienda con sede nel territorio pontino, che avrebbeto ad utilizzare indebitamente unadiintestata alla società L'articoloadladiperTemporeale Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Vergogna aa rubare in chiesa forzando la porta della sacrestia;a vendere un'auto rubata, denunciato dai Carabinieri un 57enne bulgaro; Dragon Boat, weekend con gli Italiani Assoluti di velocità a; Canottaggio, Primadi Coppa Del Mondo: grande successo per il gruppo sportivo della Polizia di; La Volley Modica battuta in casa da, i biancoazzurri lottano ma si arrendono in quattro set; La Rinascita sciupa troppo,ne approfitta e vince 3-2; Approfondisci 🔍

Sabaudia, finanziamento da €12.000: denunciata per truffa ad anziano

(latinacorriere.it)

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe utilizzato artifizi e raggiri per far stipulare un contratto di finanziamento da 12.000 euro a un uomo di oltre settant’anni di Sabaudia.

Lavoro nero, 450 posizioni irregolari tra Sabaudia e Terracina: sanzioni per 480mila euro ad aziende agroalimentari

(roma.repubblica.it)

Dopo aver acquisito la documentazione contabile ed extracontabile relativa alla gestione delle società e ai rapporti lavorativi in corso, le Fiamme Gialle hanno identificato i lavoratori presenti ...

Sabaudia: ad Halloween una festa…da paura!

(radioluna.it)

Sabaudia ha organizzato per Halloween una festa…da paura. Dal 31 ottobre a sabato 2 novembre, infatti, la città si tingerà di magia e mistero con tre giorni di festeggiamenti lungo viale Circe ...

Parlare della storia della sinistra è sovversivo. Consigliere censurato a Sabaudia

(articolo21.org)

La vita da consigliere comunale di opposizione non è facile a Sabaudia, dove nonostante amministri una maggioranza blindata di centrodestra, in quello che è uno dei feudi neri d’Italia, si sta ...