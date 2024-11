Mozambico, avviso di sicurezza da parte del corpo diplomatico italiano

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- L’ambasciata d’Italia inha diffuso undiagli italiani presenti nel Paese africano. “Tenuto conto delle manifestazioni di protesta, a seguito dei risultati elettorali, nei prossimi giorni e, in particolare, della manifestazione a Maputo del prossimo 7 novembre 2024, si invitano i connazionali a rafforzare le misure di cautela, evitando assembramenti e cortei, soprattutto in prossimità di istituzioni pubbliche e limitando gli spostamenti notturni. In previsione della possibile chiusura di alcuni esercizi commerciali, si consiglia di approvvigionarsi di scorte di generi alimentari e di prima necessità. In considerazione dei possibili disagi, si invitano i connazionali a valutare di riprogrammare temporaneamente il proprio viaggio nel Paese.