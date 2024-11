fotografare senza uno spesso strato di vestiti addosso. Ma quando si è trovata sulla spiaggia con i figli e il marito, Kirsten ha capito qualcosa che avrebbe cambiato la sua vita Kirsten ha condiviso i suoi pensieri sulla pagina Facebook, 1MotherBlogger: “Oggi segna un nuovo inizio per me. Per la maggior parte della mia vita ho odiato il mio corpo. L’ho disprezzato. L’ho detestato. Non lo sopportavo. It.newsner.com - Madre posa con 2 bimbi, poi guarda foto e insegue fotocamera Leggi tutto su It.newsner.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰It.newsner.com: Kirsten Bosly, di Perth, Australia, è diventata da un giorno all’altro una celebrità mondiale grazie alle sue forti parole contro il body shaming. Durante una recente gita in spiaggia con la sua famiglia, Kirsten si è sentita a disagio, imbarazzata e si è vergognata del suo corpo in costume da bagno. Kirsten, che è plus-size, è sempre stata estremamente nervosa nel mostrare troppa pelle e ha rifiutato più volte di farsigrafare senza uno spesso strato di vestiti addosso. Ma quando si è trovata sulla spiaggia con i figli e il marito, Kirsten ha capito qualcosa che avrebbe cambiato la sua vita Kirsten ha condiviso i suoi pensieri sulla pagina Facebook, 1MotherBlogger: “Oggi segna un nuovo inizio per me. Per la maggior parte della mia vita ho odiato il mio corpo. L’ho disprezzato. L’ho detestato. Non lo sopportavo.

Maternità surrogata, 2 italiani fermati con bimba in aeroporto Buenos Aires

Due uomini italiani sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires mentre cercavano di salire a bordo di un aereo diretto a Parigi, per poi raggiungere l'Italia, con una bimba nata da una madre surr ...

Argentina, la bimba nata da maternità surrogata è con i due italiani

La madre della bambina al centro del caso legato alla gestazione per altri che ha portato al fermo di due italiani in Argentina, tra cui un oncologo di Padova, è stata contattata su un gruppo di Faceb ...

Neonata morta nel night e Piove di Sacco, madre agli arresti domiciliari: “Ha fatto tutto da sola”

La giovane va ai domiciliari in Puglia ma resta accusata di omicidio volontario pluriaggravato, reato più grave rispetto a quello di infanticidio perché ...

Bimbo conteso da due famiglie. L’appello dei genitori affidatari: "Aiutateci a tenerlo con noi"

Hanno lanciato una petizione online che ha già tremila firme e chiamano a raccolta l’intera città. L’avvocato Bavai: "Un caso emblematico che fa emergere i limiti una legge ormai datata".