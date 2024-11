Lo sfogo social di Maria Rosaria Boccia | Non dormo più la notte ho l’ansia e la stampa mi perseguita

Leggi tutto su Open.online

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Open.online: «Nonpiù la, mi agito al suono del citofono, mi ritrovo giornalisti ovunque». È unainquieta e tutt’altro che serena quella che ieri, giovedì 31 ottobre, si è presentata negli studi di La7 per intervenire a Piazzapulita. L’ex consulente dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano sarà pure apparsa sorridente e vogliosa di raccontare la propria versione dei fatti su ciò che è accaduto durante il suo periodo da consulente del ministero. Ma il vero stato d’animo era un altro: «Sono da tempo catapultata in un insostenibile processo mediatico sulla mia persona, sulla mia vita privata, in modalità tali da distruggere la mia vita relazionale, il mio lavoro e la mia onorabilità di donna», scrivesu Instagram poco prima di andare in onda. Il vero stato d’animo diIl messaggio è rivolto ai propri followers e contiene alcuni passaggi cupi.