Latina – Si è tenuto questa mattina presso la Sala Cambellotti, sita al 1° piano del Palazzo della Provincia, in Latina, Via Costa n. 1, il Consiglio provinciale di Latina. Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente della Provincia Stefanelli che ha presieduto la seduta ha iniziato la discussione dei temi all'ordine del L'articolo Latina / Dimensionamento scolastico e salario di dignità al centro dell'ultimo Consiglio provinciale

Consiglio Provinciale di Latina: l’ordine del giorno per la seduta del 31 ottobre

Il Consiglio Provinciale di Latina si riunirà il 31 ottobre 2024 per discutere importanti questioni come il dimensionamento della rete scolastica e mozioni sul salario minimo. Scopri i dettagli ...

Scuole sotto organico in provincia: “Turni allungati e orari flessibili per le ore pomeridiane”

L’allarme lanciato dalla Gilda Insegnanti che punta il dito anche sul Governo: “Nella legge di Bilancio tagli anche al personale. Per il territorio pontino le ripercussioni saranno gravose” ...

Latina / Consiglio Provinciale: convocata per domani la nuova riunione, nove punti all’odg

LATINA – È stato convocato per il 31 ottobre alle 9:30 il Consiglio Provinciale di Latina, presso la Sala Cambellotti, sita al 1° piano del Palazzo della Provincia, in Latina, Via Costa n. 1, in prima ...

Dimensionamento scolastico: Corte Costituzionale contro le “spinte regionaliste” [SENTENZA PDF]

La sentenza con cui la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale delle legge regionale della Sardegna in materia di dimensionamento scolastico merita di essere letta e commentata perché ...