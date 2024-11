Ilrestodelcarlino.it - La dirigente regionale aggiusta il tiro: "Gesti gravi, siamo anche al reato"

"Agendo in quel modo contro un professore con dei problemi, il ragazzo ha dimostrato totale mancanza di rispetto. Un gesto grave, ma è molto seriociò che hanno fatto i suoi compagni nel portare i cellulari in classe, utilizzarli e poi pubblicare il video sui social. Quiaddirittura al". La direttrice dell'Ufficio scolasticodelle Marche, Donatella D'Amico, corregge ildelle sue dichiarazioni in merito all'episodio avvenuto nelle settimane scorse in una classe di terza media di Ancona. Il giorno dopo la pubblicazione della notizia sul Carlino la D'Amico, da noi intervistata, aveva derubricato l'episodio a qualcosa di molto simile a una "bravata". Ieri il tono delle sue dichiarazioni sono state abbastanza diverse: "Non conosco nel dettaglio le parole usate dal ragazzo quel giorno in classe, ma inneggiare al nazifascismo non può essere consentito.