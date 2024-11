Ken Loach presidente onorario del Festival dei Popoli. Ad inaugurare la 65° edizione Paolo Cognetti e Vasco Brondi con la prima italiana di “Fiore Mio” (Di venerdì 1 novembre 2024) La via la 65a edizione del Festival internazionale di cinema documentario si terrà a Firenze dal 2 al 10 novembre “Sono molto lieto di mandare un messaggio di congratulazioni al Festival dei Popoli: i documentari hanno sempre avuto una funzione molto importante: devono testimoniare ciò che st Ilgiornaleditalia.it - Ken Loach presidente onorario del Festival dei Popoli. Ad inaugurare la 65° edizione Paolo Cognetti e Vasco Brondi con la prima italiana di “Fiore Mio” Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 1 novembre 2024) La via la 65adelinternazionale di cinema documentario si terrà a Firenze dal 2 al 10 novembre “Sono molto lieto di mandare un messaggio di congratulazioni aldei: i documentari hanno sempre avuto una funzione molto importante: devono testimoniare ciò che st

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:del Festival dei Popoli;nominatodel Festival dei Popoli 2023: un legame storico e attuale;del Festival dei Popoli;del Festival dei Popoli. Ad inaugurare la 65° edizione Paolo Cognetti e Vasco Brondi con la prima italiana di “Fiore Mio”;nominatodel Festival dei Popoli 2023 | un legame storico e attuale; Approfondisci 🔍

Ken Loach presidente onorario del Festival dei Popoli

(ansa.it)

A 40 anni dalla sua partecipazione al Festival dei Popoli di Firenze, dove vinse il primo premio con 'Which side are you on?', Ken Loach è stato nominato presidente onorario dall'assemblea dei soci pr ...

Addio a Francesco Merloni, il presidente onorario di Ariston Group aveva 99 anni

(msn.com)

AGI - Francesco Merloni, presidente onorario di Ariston Group, si è spento oggi nella sua abitazione di Fabriano all’età di 99 anni. Imprenditore e Cavaliere del Lavoro, originario di Fabriano ...

Giuseppe Marotta, presidente onorario dell’Ortigia, rieletto vicepresidente federale FIN

(siracusaoggi.it)

Giuseppe Marotta, presidente onorario del Circolo Canottieri Ortigia 1928, è stato rieletto vicepresidente federale FIN. In occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Federale della FIN, ...

Daspo a presidente onorario Barletta calcio, ci sarà ricorso

(msn.com)

(ANSA) - BARLETTA, 11 DIC - Un Daspo della durata di un anno è stato notificato al presidente onorario della società calcistica ASD Barletta 1922 Mario Dimiccoli, di 54 anni, denunciato anche ...