Il bergamasco Eugenio Maria Fagiani organista dell'anno in Russia: "Un onore"

(Di venerdì 1 novembre 2024) Ilè stato insignito del premio “” in. È il primo straniero a ricevere questo prestigioso riconoscimento, che impreziosisce una lunga carriera costellata di tanti successi e soddisfazioni. Originario di Almenno San Bartolomeo, ha 52 anni e ha iniziato a tenere concerti trent’anni fa. Èdel santuario della Verna in provincia di Arezzo edella Cattedrale del capoluogo aretino, incarichi che coniuga con impegni su scala globale. Il suo talento, che ha coltivato sin da giovanissimo assieme a una solida formazione, lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo e a farsi apprezzare dal pubblico di vari continente: lo abbiamo intervistato per ripercorrere il suo percorso artistico. Quando è nata la sua passione per l’organo? Mi è piaciuto sin da piccolo.