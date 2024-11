Liberoquotidiano.it - David Wang di Huawei: l'UBB di livello avanzato apre la strada a ogni intelligenza artificiale

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- ISTANBUL, 1 novembre 2024 /PRNewswire/In occasione del 10° Forum sulla banda ultralarga (UBBF 2024), il direttore esecutivo del consiglio di amministrazione e presidente del comitato di gestione delle infrastrutture ICT diè intervenuto con un discorso di apertura dal titolo "L'UBB dila". Inaugurando l'evento, ha condiviso le sue analisi più aggiornate in materia di AI e ha illustrato approfonditamente la strategia "All Intelligence" (tipo di) di. Ha proposto anche un nuovo orientamento per lo sviluppo sinergico dell'UBB e dell'AI per aiutare il settore a diffondere più rapidamente il mondo dell', in particolare per quanto riguarda innovazione tecnologica e incubazione aziendale.