Virus sinciziale parte l’immunizzazione dei bimbi nei reparti di neonatologia

La campagna di immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1 di aprile 2024 dal Virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti, entra nel vivo a pieno regime. Sono infatti arrivate anche le confezioni con i farmaci dal

Dal 1° novembre parte la campagna di immunizzazione per proteggere neonati e bambini sotto i due anni di vita dalle complicanze respiratorie legate al virus respiratorio sinciziale (VRS), una ...

Roma, 18 ottobre 2024 - Da novembre per i neonati immunizzazione in tutta Italia contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs), causa di infezioni molto gravi come la bronchiolite. Sarà usato ...

Al via dal 21 ottobre in tutta l’Emilia-Romagna la campagna di immunizzazione dei bambini contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), responsabile ...

Si utilizzerà per la prima volta il farmaco monoclonale Nirsevimab. Lo riceveranno nei punti nascita i nati dal 1° novembre al 31 marzo 2025, mentre i nati dal 1° gennaio saranno immunizzati dal pedia ...