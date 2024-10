Ubriaco importuna le persone sull'autobus, poi scende e un suo amico vomita davanti ai poliziotti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Serata di passione, mercoledì 30 ottobre, a Udine, con due episodi che hanno visto protagonisti alcuni giovani in preda ai fumi dell'alcol. Intorno alle 23 alcune volanti della polizia di Stato sono intervenuto al Bire, birreria di piazzale Osoppo, per la segnalazione di una rissa. A quanto pare Udinetoday.it - Ubriaco importuna le persone sull'autobus, poi scende e un suo amico vomita davanti ai poliziotti Leggi tutto 📰 Udinetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Serata di passione, mercoledì 30 ottobre, a Udine, con due episodi che hanno visto protagonisti alcuni giovani in preda ai fumi dell'alcol. Intorno alle 23 alcune volanti della polizia di Stato sono intervenuto al Bire, birreria di piazzale Osoppo, per la segnalazione di una rissa. A quanto pare

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:lesull', poi scende e un suo amico vomita davanti ai poliziotti; Paura sul bus: quatto giovani insultano la conducente e sfondano un vetro; Approfondisci 🔍

Si ubriaca e infastidisce le famiglie. Scatta il daspo urbano per sei mesi

(msn.com)

Si ubriaca e infastidisce famiglie e passanti: sei mesi di daspo nel centro città. Il questore Santi Allegra, su proposta della compagnia dei carabinieri ed in seguito ad attenta istruttoria della Div ...

Ubriaco infastidisce i clienti di un supermercato, arrestato

(primacomo.it)

La Polizia di Stato, questa notte, ha arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, un 33enne originario del Mali, residente in città ed in regola con le norme sul soggiorno. L’uomo è stato ...

Israele, camion su persone a fermata autobus vicino Tel Aviv: decine di feriti

(informazione.it)

Un camion si è schiantato contro una fermata dell'autobus a nord di Tel Aviv provocando numerosi feriti. Non si sa ancora se si tratti di un incidente o di un attentato, riferiscono i… Leggi ...

Cerignola, ubriaco litiga con altre persone in villa: preso a calci e pugni

(lanotiziaweb.it)

Secondo quanto si è appreso, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe avuto un litigio e sarebbe stato poi aggredito da almeno quattro persone che lo hanno colpito con calci e pugni, ...