Tangenziale, mattinata di incidenti. Chiuso un tratto in direzione autostrada (Di giovedì 31 ottobre 2024) Serie di incidenti giovedì mattina lungo la Tangenziale, uno dei quali senza feriti. Si è resa necessaria la chiusura di un tratto in direzione autostrada, con uscita obbligatoria allo svincolo numero 8. Sul posto la Polizia Locale.Seguiranno maggiori informazioni Forlitoday.it - Tangenziale, mattinata di incidenti. Chiuso un tratto in direzione autostrada Leggi tutto 📰 Forlitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Serie digiovedì mattina lungo la, uno dei quali senza feriti. Si è resa necessaria la chiusura di unin, con uscita obbligatoria allo svincolo numero 8. Sul posto la Polizia Locale.Seguiranno maggiori informazioni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diun tratto in direzione autostrada; Incidente in: chiusa la galleria. Traffico in tilt; Incidente in autostrada, camion sfonda il new jersey e si ribalta: A4 chiusa verso Milano; Incidente in A4, camion sfonda il new jersey e si ribalta tra le carreggiate: 8 chilometri di coda; Incidente ina Rivoli: scontro fra due auto e una bisarca, traffico nel caos; Incidente oggi in A4 ad Agrate: camion si ribalta, caos in autostrada; Approfondisci 🔍

Incidente sulla Tangenziale Est a Roma: chiuso tratto tra Monti Tiburtini e Nomentana

(fanpage.it)

Sul posto sono presenti diverse pattuglie della Polizia Locale per agevolare il traffico. L’incidente è avvenuto verso le 17 del pomeriggio di mercoledì 23 ottobre.

Incidente in tangenziale: carambola tra tre mezzi. Due feriti

(romatoday.it)

Trasportate all'ospedale Pertini in codice rosso due persone che si trovavano a bordo di una moto. I rilievi affidati alla polizia locale ...

Incidente in tangenziale: chiusa la galleria. Traffico in tilt

(romatoday.it)

L'interdizione disposta in direzione San Giovanni, all'altezza dell'uscita di via della Batteria Nomentana. Sul posto per i rilievi la polizia locale ...

Tangenziale Est chiusa per grave incidente in galleria, ci sono feriti

(msn.com)

Traffico e code nei pressi della galleria della Nuova Circonvallazione Interna per un incidente con feriti. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi e la viabilità.