Studentessa ventenne denuncia violenza in centro a Perugia: “Ci siamo conosciuti su Tinder, mi ha drogata” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata drogata e violentata in strada, in pieno centro a Perugia, da un giovane conosciuto su Tinder, nota app di incontri. Il presunto stupratore non è ancora stato identificato. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della polizia. Fanpage.it - Studentessa ventenne denuncia violenza in centro a Perugia: “Ci siamo conosciuti su Tinder, mi ha drogata” Leggi tutto đź“° Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una ragazza di 20 anni hato di essere stata drogata e violentata in strada, in pieno, da un giovane conosciuto su, nota app di incontri. Il presunto stupratore non è ancora stato identificato. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della polizia.

Perugia, studentessa ventenne violentata in pieno centro dopo l'incontro su Tinder. Caccia all'aggressore (che ha cancellato il profilo)

La giovane italiana aveva conosciuto il ragazzo sull'applicazione di incontri. L'avvocato:«Lui le ha versato qualcosa nel drink e poi ha abusato di lei per strada». La denuncia dopo la confessione all ...

Ventenne stuprata in centro. L’incontro in chat, poi la violenza in un vicolo

La giovane perugina ha trovato la forza di raccontare tutto alle amiche e ai genitori. L’incubo in Corso Garibaldi, al vaglio le registrazioni di videosorveglianza ...

