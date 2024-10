Soldi alle armi e non al automotive «green»: Urso chiede indietro gli spiccioli (Di giovedì 31 ottobre 2024) C’è stato un momento ieri in cui il ministro Adolfo Urso si è reso conto che il taglio di 4,6 miliardi di euro al fondo per lo sviluppo della transizione Soldi alle armi e non al automotive «green»: Urso chiede indietro gli spiccioli il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Soldi alle armi e non al automotive «green»: Urso chiede indietro gli spiccioli Leggi tutto 📰 Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) C’è stato un momento ieri in cui il ministro Adolfosi è reso conto che il taglio di 4,6 miliardi di euro al fondo per lo sviluppo della transizionee non al»:gliil manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il futuro è in guerra: 32 miliardi ai militari, 13 in più per le; Automotive: taglio di 4,6 miliardi,, il governo parla d’altro; Taglio alla transizione dell’Automotive, più: l’Italia cambia industria?; No Money for Nuclear Weapons! Settimana di azione globale sulla spesa nucleare; Una settimana di mobilitazioni contro la spesa per lenucleari; Meloni e il noin Russia:significa indietreggiare su Kiev; Approfondisci 🔍

Il futuro è in guerra: 32 miliardi ai militari, 13 in più per le armi

(ilmanifesto.it)

Bilancio (Economia) Rapporto Mil€x: è record nel 2025. In 5 anni balzo del 77% nella produzione di nuovi armamenti. Via i fondi per l’automotive, verso la spesa militare. Alleanza Clima Lavoro: «No al ...

Automotive: taglio di 4,6 miliardi, soldi alle armi, il governo parla d’altro

(ilmanifesto.it)

Bilancio (Economia) Una decisione conforme allo spirito dell'Europa autoritaria: transizione verde Ko, miliardi alla guerra. La decisione presa nella manovra dal governo Meloni premia l'industria dell ...

“Soldi alla terra non alla guerra!”. Il 4 novembre mobilitazione di Potere al Popolo anche a Ravenna

(ravennanotizie.it)

Il 4 novembre ci sarà una mobilitazione regionale promossa da Potere al Popolo e dalla lista "Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro" con lo ...

Altro che tagli a tutti: alle armi +6,5 mld (+35 fino al 2040)

(ilfattoquotidiano.it)

Il ministro dell’Economia li aveva promessi e ora sono arrivati: le tabelle allegate alla manovra ci raccontano i “tagli significativi” evocati da Giancarlo Giorgetti e ordinati dal nuovo Patto di Sta ...