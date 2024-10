Servizi rivolti ai giovani. Fai sentire la tua voce (Di giovedì 31 ottobre 2024) Avete mai trovato la ricerca di opportunità di studio, volontariato e lavoro all’estero difficile o frustrante? Avete mai desiderato che qualcuno ascoltasse davvero le esigenze dei giovani? Se la risposta è sì, tocca a voi farvi sentire e cambiare le cose. Fino al 12 novembre si può compilare il questionario Eurodesk Youth Info Survey, tramite il quale non solo si può contribuire al miglioramento dei Servizi Eurodesk, ma si può anche vincere un voucher di 50 euro. Eurodesk è, dal 2014, la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all’informazione, all’orientamento e alla promozione dei programmi e iniziative in favore dei giovani promossi dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa. È presente in 36 Paesi (Ue, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Turchia, Serbia, Svizzera, Georgia e Ucraina). Sul sito eurodesk. Quotidiano.net - Servizi rivolti ai giovani. Fai sentire la tua voce Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Avete mai trovato la ricerca di opportunità di studio, volontariato e lavoro all’estero difficile o frustrante? Avete mai desiderato che qualcuno ascoltasse davvero le esigenze dei? Se la risposta è sì, tocca a voi farvie cambiare le cose. Fino al 12 novembre si può compilare il questionario Eurodesk Youth Info Survey, tramite il quale non solo si può contribuire al miglioramento deiEurodesk, ma si può anche vincere un voucher di 50 euro. Eurodesk è, dal 2014, la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all’informazione, all’orientamento e alla promozione dei programmi e iniziative in favore deipromossi dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa. È presente in 36 Paesi (Ue, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Turchia, Serbia, Svizzera, Georgia e Ucraina). Sul sito eurodesk.

