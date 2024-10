Terzotemponapoli.com - Napoli, Marino: “Primo posto? Me l’aspettavo assolutamente”

Leggi tutto 📰 Terzotemponapoli.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il, dopo la vittoria a San Siro, permane ala 4 punti dall’inseguitrice Inter e a 6 dall’Atalanta di Gasperini, prossima avversaria al Maradona. Pierpaolo, ex dirigente del, è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv parlando proprio dele delle prospettive in campionato. Di seguito le parole del dirigente.autorevole outsider Così: “Ildel? Inatteso per chi non aveva letto bene i cambiamenti della rosa, della guida tecnica, io me. Non mi meraviglia il primato, ciò che non mi aspettavo invece è il distacco sull’Inter, che resta la favorita ma non è che vincono sempre le favorite, anzi. Ilpuò essere un autorevole outsider, non avendo le coppe europee può gestire le sue risorse con serenità.