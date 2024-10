Migranti, 59 sbarcati a Roccella Jonica (Di gioved√¨ 31 ottobre 2024) Dopo lo sbarco due Migranti, per vari problemi fisici e di salute, sono stati trasferiti, per ulteriori accertamenti sanitari, all'ospedale di Locri Imolaoggi.it - Migranti, 59 sbarcati a Roccella Jonica Leggi tutto ūüďį Imolaoggi.it (Di gioved√¨ 31 ottobre 2024) Dopo lo sbarco due, per vari problemi fisici e di salute, sono stati trasferiti, per ulteriori accertamenti sanitari, all'ospedale di Locri

Sbarco di migranti a Roccella Jonica, arrivati in 59

Oggi, al termine di un' operazione di soccorso compiuta al largo del mare Ionio dai militari della Guardia costiera di Roccella Jonica, sulla banchina dello scalo sono sbarcati 59 migranti di ...

59 migranti sbarcati al porto di Roccella Ionica: 2 sono stati trasferiti in ospedale a Locri

Nuovo sbarco di migranti al porto di Roccella Jonica. La motovedetta CP 321 è arrivata con a bordo 59 migranti che sono stati soccorsi in mare su una barca a ...

Riprendono gli sbarchi di migranti a Roccella Jonica: un fenomeno in crescita

Dopo un periodo di pausa, i migranti tornano a sbarcare in Calabria, con numeri in aumento.

Migranti, altre 59 persone sbarcate a Lampedusa con un barcone di 10 metri

Sono 59 i migranti, originari di Bangladesh, Ciad, Egitto e Pakistan, che sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che il barcone di 10 metri sul quale viaggiavano è stato agganciato da ...