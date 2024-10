Matilde Lorenzi, a Giaveno i funerali della sciatrice morta in Val Senales (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Giaveno è il giorno dell’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la sciatrice 19enne della Nazionale juniores, tesserata con l'Esercito, morta in un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. I funerali nella Chiesa di San Lorenzo sono celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, mentre in paese - dov’è stato proclamato il lutto cittadino - si osserva un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado. Tg24.sky.it - Matilde Lorenzi, a Giaveno i funerali della sciatrice morta in Val Senales Leggi tutto 📰 Tg24.sky.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Aè il giorno dell’ultimo saluto a, la19enneNazionale juniores, tesserata con l'Esercito,in un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciaiVal. Inella Chiesa di San Lorenzo sono celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, mentre in paese - dov’è stato proclamato il lutto cittadino - si osserva un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Si celebrano questa mattina a Giaveno nella chiesa di San Lorenzo i funerali di Matilde Lorenzi, l'atleta 19enne morta in allenamento sulle piste in Val Senales due giorni fa.

GIAVENO - È il giorno dell'ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la promessa dello sci azzurro morta a 19 anni, il 29 ottobre, a causa delle gravi ferite riportate mentre si allenava in Val Senales.

Nella chiesa di San Lorenzo i funerali della giovane sciatrice. Attesi Marta Bassani e anche il presidente del Coni Malagò ...

Giovedì 31 ottobre è il giorno dei funerali di Matilde Lorenzi, la sciatrice 19enne morta dopo un incidente sulla pista di Val Senales durante un allenamento. A Giaveno, in provincia di Torino, ...