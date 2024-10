L'ultimo commosso saluto a Matilde Lorenzi. Il lungo abbraccio della famiglia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina, a Giaveno (Torino), nella Collegiata San Lorenzo, si sono tenute le esequie della sfortunata sciatrice. Presente anche il ministro dello Sport Andrea Abodi Ilgiornale.it - L'ultimo commosso saluto a Matilde Lorenzi. Il lungo abbraccio della famiglia Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina, a Giaveno (Torino), nella Collegiata San Lorenzo, si sono tenute le esequiesfortunata sciatrice. Presente anche il ministro dello Sport Andrea Abodi

Oggi l’addio a “Rito”, l’eterno ragazzo che ha commosso Lanzo

(ilrisveglio-online.it)

Oggi, giovedì 31 ottobre, Lanzo darà l’ultimo saluto a Mauro Riviezzo, che per tutti era “Rito”. La notizia della sua scomparsa ha rattristato l’intera comunità che lo ricorda con grande affetto e com ...

Il saluto commovente di nonno Gino al nipote Kevin con la musica techno

(notizie.it)

Un gesto di amore e ricordo che ha toccato i cuori durante i funerali di Kevin Gentilini. La vita a volte ci riserva momenti inaspettati e profondamente toccanti. È il caso di nonno Gino, che ha decis ...

Funerali di Matilde Lorenzi: un addio commovente per una giovane promessa dello sci

(notizie.it)

La comunità di Giaveno si è riunita per dare l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi ... La chiesa di San Lorenzo è stata teatro di un commovente funerale, con una folla di amici, familiari e cittadini che ...

L'ultimo saluto alla 16enne che si è lanciata dalla finestra della scuola, il parroco: «Nei nostri cuori domande senza risposta»

(ilgazzettino.it)

MONTAGNANA (PADOVA) - L'ultimo, commosso abbraccio ad un'anima dolce. Una chiesa gremita ha dato l'estremo saluto alla sedicenne che, mercoledì 9 ottobre, è ...