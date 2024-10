La vita è assurda e tremenda Lutto per Andreas Muller lacrime in famiglia | un altro grande dolore

Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), un’altra notizia dolorosa e anche inaspettata. Il ballerino e coreografo sta vivendo un momento molto difficile nel suo privato ma ha deciso di condividerlo con i suoi fan. Una grave perdita inche arriva a un anno da quella dell’amatissimo zio Salvatore, cui proprio di recente aveva fatto visita al cimitero con le gemelline avute dalla compagna Veronica Peparini. “Ciao zio, oggi è un anno senza te e sono venuto a trovarti con Ginevra e Penelope – la didascalia del post che aveva anche generato polemiche – Sei stato il primo a sapere del loro arrivo ma non sei riuscito ad esserci per la loro nascita, cosi oggi a distanza di un anno da uno dei giorni più brutti della mia, sono venuto a salutarti con i tesori più grandi della mia! Manchi tanto ma oggi in quel cimitero c’erano anche sorrisi in mezzo alle. Ginevra ha il tuo sorriso.