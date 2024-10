Juric e la Roma, ultima spiaggia: il tecnico conferma le tensioni, col Torino serve una vittoria convincente (Di giovedì 31 ottobre 2024) La sua Roma non ha ancora convinto, anzi a Firenze ha toccato il punto più basso della stagione, ma ad Ivan Juric non si può certo imputare di nascondersi. Alla vigilia di Roma-Torino, senza aver mai saltato una conferenza stampa pre-partita, il tecnico croato ha ammesso che la gestione del clima dello spogliatoio post 5-1 è stata difficile. “Sono stati giorni di litigi, anche pesanti, però meglio che ci sia successo adesso che è ancora presto. Penso che in questi due giorni, anche attraverso i litigi e le conversazioni, abbiamo indirizzato la barca, almeno a livello di pensiero, verso quello che bisogna fare”, ha detto l’allenatore, ex della partita, che contro la sua vecchia squadra spera di sforare il tetto dei 300 punti (ora è a 298) in carriera in Serie A da allenatore. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La suanon ha ancora convinto, anzi a Firenze ha toccato il punto più basso della stagione, ma ad Ivannon si può certo imputare di nascondersi. Alla vigilia di, senza aver mai saltato una conferenza stampa pre-partita, ilcroato ha ammesso che la gestione del clima dello spogliatoio post 5-1 è stata difficile. “Sono stati giorni di litigi, anche pesanti, però meglio che ci sia successo adesso che è ancora presto. Penso che in questi due giorni, anche attraverso i litigi e le conversazioni, abbiamo indirizzato la barca, almeno a livello di pensiero, verso quello che bisogna fare”, ha detto l’allenatore, ex della partita, che contro la sua vecchia squadra spera di sforare il tetto dei 300 punti (ora è a 298) in carriera in Serie A da allenatore.

