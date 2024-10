Innovazione dall’e-health alla telemedicina | la Sanità del futuro in mostra a Welfair 2024

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Ambulance.AI del, nuove soluzioni per l’E-, il bar della Biochimica, la, l’Intelligenza Artificiale e la matematica avanzata applicate per rendere i servizi sanitari più efficienti, sostenibili e sempre più resilienti. Saranno queste e molte altre le innovazioni e soluzioni alternative in campo sanitario che verranno presentate agli esperti del settore (è consentito l’ingresso gratuito al pubblico previa registrazione) per la prima volta nel corso delle tre giornate di– www.roma.it e https://www.roma.it/il-programma-/ -, la Fiera del fareda martedì 5 a giovedì 7 novembre in Fiera Roma. Un’occasione per le aziende dire i loro prodotti innovativi e le loro competenze nel produrli, di raccontare i progetti e gli obiettivi da raggiungere, combinando la possibilità di nuove connessioni, scoperte e sperimentazioni.