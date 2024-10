Anteprima24.it - FOTO/ I funerali di Emanuele, folla e commozione alla Sanità

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDuemila persone tra l’interno della chiesa di Piazzae all’esterno, per salutareTufano, il 15enne ucciso in una sparatoria notturna in una traversa di Corso Umberto, a Napoli, una settimana fa. Un funerale celebrato dall’arcivescovo Mimmo Battaglia, davanti ai genitori die a un gruppo di diverse decine di ragazzi della sua età, seduti in chiesa a terra, accantobara bianca del giovane. Silenzio e tristezza nella chiesa di Santa Maria della, ma anche all’esterno in un quartiere zittito dall’atrocità di un 15enne ucciso con un colpo di pistola. Da qui l’appello di Battaglia ai ragazzi: “vi prego, deponete le armi, abbandonate la logica del sopruso e della prepotenza e lasciatevi raggiungere, educare ed accompagnare da chi crede ancora in voi, da chi vede nel vostro cuore un punto sacro e accessibile al bene.