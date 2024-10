Lanazione.it - Donano il sangue al “Meyer” prima di sposarsi: il grande cuore di Giulia e Michele

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – Una tappa alper donare ile poi via, di corsa, in Palazzo Vecchio per pronunciare il fatidico sì. È questa la scelta solidale di, una coppia di storici donatori del Centro trasfusionale dell’ospedale pediatrico fiorentino che ieri mattina, subito dopo il prelievo, sono convolati a nozze con una cerimonia intima, ma molto emozionante nella Sala Rossa del Comune di Firenze. A pranzo, poi, era previsto un rinfresco nella Rsa dove è ospitata la mamma di, impossibilitata a partecipare all’evento. La giornata più importante diè cominciata molto presto, proprio al. Il Centro trasfusionale dell’ospedale era stato addobbato con fiori e palloncini e quando i promessi sposi si sono accomodati sul lettino sono stati accuditi da medici e infermieri.