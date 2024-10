👉 Padovaoggi.it: Padova e Verona si preparano a diventare uno dei set italiani di “Winter Harvest”, il nuovo progetto internazionale del rinomato regista italo-americano Max Leonida. Questo attesissimo film, prodotto da Astarox Productions Llc in collaborazione con Settembre Produzioni Srl e MovieStart Srl Padovaoggi.it - Cercasi comparse per un film americano che si girerà a Padova: il casting è aperto Leggi tutto su Padovaoggi.it ☑️Scopri di più su questa notiziaPadovaoggi.it:e Verona si preparano a diventare uno dei set italiani di “Winter Harvest”, il nuovo progetto internazionale del rinomato regista italo-Max Leonida. Questo attesissimo, prodotto da Astarox Productions Llc in collaborazione con Settembre Produzioni Srl e MovieStart Srl

Il film racconterà uno degli episodi più drammatici della storia contemporanea italiana: il sequestro del Generale James Lee Dozier da parte delle Brigate Rosse, avvenuto nel 1981, in pieno periodo de ...

Casting per comparse nel film Carmen è partita, si cercano adulti fra 20 e 80 anni

Nuova interessante opportunità di casting per comparse nel film dal titolo "Carmen è partita". Non serve esperienza. Ecco tutte le informazioni utili per partecipare.

Cercasi comparse per film dedicato a S. Lorenzo: casting il 26 ottobre

Saranno coinvolti 20 attori, tutti toscani e circa 50 comparse."Un film che rimarrà nella storia del nostro mercato, del quartiere e di tutta la città – dice Massimo Manetti, presidente del ...

