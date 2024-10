Ilrestodelcarlino.it - Bianconeri subito al lavoro per il Sudtirol

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Squadrain campo, ieri pomeriggio, per iniziare a preparare il match di domenica, alle 15, contro il. Il viaggio di ritorno da Salerno è stato piuttosto travagliato, l’aereo con ia bordo doveva atterrare a Forlì ma è stato dirottato prima a Bologna, poi, per un problema alla pista del Marconi, a Verona, con il rientro a Cesena in piena notte. Motivo per il quale l’allenamento di ieri è slittato di qualche ora: inizialmente fissato alle 14, è stato posticipato alle 16. Hanno lavorato regolarmente sia Mangraviti che Donnarumma, tenuti a riposo precauzionale contro i campani per smaltire i rispettivi problemi fisici. Domenica saranno a disposizione così come ormai completamente recuperati – hanno giocato anche uno spezzone di gara all’Arechi – Shpendi e Antonucci.