Benevento 5, a Roma per un'altra battaglia. Il presidente Di Fede: "Ce la giocheremo a testa alta"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl PalaOlgiata il GG Team Wear5 va alla ricerca dei primi punti in Serie A: l’anticipo delle 19 contro la1927 Futsal apre la 3^ giornata di campionato nel weekend di Ognissanti. Gli uomini di mister Centonze, privi dell’infortunato Lolo Suazo, sono chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo dopo la sconfitta nell’esordio interno con il Vinumitaly Petrarca. Un boccone amaro da digerire in fretta se si vuole smuovere la classifica, che vede i giallorossi ancora a secco in compagnia di Active Network, Italservice Pesaro, Sandro Abate e Pirossigeno Cosenza. Bottino pieno invece per il team di mister D’Orto, che non lesina gol (11 nelle prime due, miglior attacco finora) ma che si dimostra anche perforabile dietro (ben 6 reti subite, peggior difesa tra le prime cinque a punteggio pieno).