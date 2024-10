Ilnapolista.it - Bagnaia: «Valencia? Non sarebbe giusto annullare la gara»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Peccoe Jorge Martin, piloti della Ducati, hanno parlato in conferenza stampa delladi Moto Gp che dovrebbe disputarsi anel weekend del 17 novembre. Se non dovesse essere così, il titolodi Martin già questo weekend.: «? Nonla»: «Sarà importante approcciare al meglio come in Thailandia, sappiamo cosa abbiamo sbagliato sabato e proveremo a recuperare più dei 3 punti recuperati a Buriram». Martin: «So che posso vincere il titolo, darò il 100% per portare a casa il trofeo».: «Non devo fare errori, Jorge si trova in vantaggio. Io ero nella sua situazione l’anno scorso e non è la condizione più facile, bisogna restare calmi». Martin: «Asarà difficile, anche se il circuito è a posto.difficile anche per la logistica, credo che sia meglio correre su un altro circuito».