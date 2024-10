Avellino, drammatico incidente stradale: Manuel muore a soli 17 anni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un’altra tragedia sulle strade italiane: Manuel Giordano, un diciassettenne originario di Forchia (Benevento), ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada statale Appia, nella zona di Campizze a Rotondi, provincia di Avellino. Il giovane, in sella al suo scooter, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile nei pressi di una rotonda nella valle Caudina. All’arrivo dei soccorsi del 118, le condizioni di Manuel si sono subito rivelate gravi; è stato urgentemente trasportato all’ospedale San Pio di Benevento, ma purtroppo i tentativi di salvarlo si sono rivelati infruttuosi.Leggi anche: Cgil e Uil annunciano lo sciopero contro la Manovra. Thesocialpost.it - Avellino, drammatico incidente stradale: Manuel muore a soli 17 anni Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un’altra tragedia sulle strade italiane:Giordano, un diciassettenne originario di Forchia (Benevento), ha perso la vita in unavvenuto sulla strada statale Appia, nella zona di Campizze a Rotondi, provincia di. Il giovane, in sella al suo scooter, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile nei pressi di una rotonda nella valle Caudina. All’arrivo dei soccorsi del 118, le condizioni disi sono subito rivelate gravi; è stato urgentemente trasportato all’ospedale San Pio di Benevento, ma purtroppo i tentativi di salvarlo si sono rivelati infruttuosi.Leggi anche: Cgil e Uil annunciano lo sciopero contro la Manovra.

