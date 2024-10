Arresti in Argentina: indagini sulla gestazione per altri che coinvolgono due italiani (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il caso legato alla gestazione per altri ha preso una piega inquietante in Argentina, dove due cittadini italiani sono stati arrestati mentre tentavano di tornare in Italia con una neonata. Questo episodio ha sollevato interrogativi sul traffico di embrioni e sull’etica delle pratiche di maternità surrogata. Le autorità argentine stanno approfondendo i dettagli dell’indagine per scoprire ulteriori implicazioni di un sistema complesso che coinvolge intermediari e servizi di assistenza. Il ruolo della madre e la detenzione dei sospetti La madre della neonata è stata contattata su Facebook per partecipare a un programma di gestazione per altri. A quanto riferito, sei mesi dopo aver iniziato la gravidanza, ha ricevuto un compenso di circa 5.500 euro, il che corrisponde a sei milioni di pesos argentini. Gaeta.it - Arresti in Argentina: indagini sulla gestazione per altri che coinvolgono due italiani Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il caso legato allaperha preso una piega inquietante in, dove due cittadinisono stati arrestati mentre tentavano di tornare in Italia con una neonata. Questo episodio ha sollevato interrogativi sul traffico di embrioni e sull’etica delle pratiche di maternità surrogata. Le autorità argentine stanno approfondendo i dettagli dell’indagine per scoprire ulteriori implicazioni di un sistema complesso che coinvolge intermediari e servizi di assistenza. Il ruolo della madre e la detenzione dei sospetti La madre della neonata è stata contattata su Facebook per partecipare a un programma diper. A quanto riferito, sei mesi dopo aver iniziato la gravidanza, ha ricevuto un compenso di circa 5.500 euro, il che corrisponde a sei milioni di pesos argentini.

