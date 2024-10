Architettura Instabile, al MAXXI in mostra la bellezza del movimento

Leggi tutto 📰 Funweek.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il, inteso come proprietà interna dell’ma anche come punto di connessione e contatto con arte, tecnologia, dinamiche sociali è alla base di, il titolo del nuovo progetto del Dipartimento die Design contemporaneo del, curato curato da uno tra gli studi di progettazione più celebri e influenti al mondo, il newyorchese Diller Scofidio + Renfro (DS+R). LEGGI ANCHE –e BVLGARI insieme per sostenere i giovani talenti Larappresenta l’occasione per implementare il patrimonio della Collezione didel museo che si arricchisce con l’iconico progetto The Shed, proprio dello studio Diller Scofidio + Renfro e la Nakagin Capsule Tower di Kisho Kurokaw. Gli architetti dello studio DS+R hanno concepito un allestimento pensato come un’opera coreografica “cinetica”.