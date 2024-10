Appalti pubblici a Caserta e San Nicola, accordi per pilotarli in favore di un cartello di ditte (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGli Appalti per la cura del verde pubblico tra Caserta e San Nicola la Strada, per un importo di oltre mezzo milione di euro, sarebbero stati pilotati facendoli confluire allo stesso cartello d’imprese grazie a un vero e proprio accordo. A sostenerlo sono i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta e la Procura di Santa Maria Capua Vetere, che oggi hanno notificato a nove persone cinque arresti domiciliari e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Anteprima24.it - Appalti pubblici a Caserta e San Nicola, accordi per pilotarli in favore di un cartello di ditte Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGliper la cura del verde pubblico trae Sanla Strada, per un importo di oltre mezzo milione di euro, sarebbero stati pilotati facendoli confluire allo stessod’imprese grazie a un vero e proprio accordo. A sostenerlo sono i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale die la Procura di Santa Maria Capua Vetere, che oggi hanno notificato a nove persone cinque arresti domiciliari e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

