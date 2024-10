Anche il Giubileo avrà la sua mascotte. Cosa rappresenta e chi è il disegnatore, tutto su "Luce" (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Il Giubileo avrà per la prima volta una sua mascotte. Occhi e capelli azzurri, un impermeabile giallo, calosce verdi e una croce al collo: sembra un manga giapponese più che un pellegrino, ma ogni tratto del suo aspetto rimanda alla fede e a Dio. Parola del suo disegnatore, Simone Legno, 47 anni, romanissimo, fondatore del brand Tokidoki. L'esordio ufficiale di Luce – questo il suo nome - sarà alla kermesse italiana sul fumetto Lucca Comics, che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre 2024. Ma la mascotte è stata già presentata in conferenza stampa il 28 ottobre 2024 da Monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione. Agi.it - Anche il Giubileo avrà la sua mascotte. Cosa rappresenta e chi è il disegnatore, tutto su "Luce" Leggi tutto 📰 Agi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Ilper la prima volta una sua. Occhi e capelli azzurri, un impermeabile giallo, calosce verdi e una croce al collo: sembra un manga giapponese più che un pellegrino, ma ogni tratto del suo aspetto rimanda alla fede e a Dio. Parola del suo, Simone Legno, 47 anni, romanissimo, fondatore del brand Tokidoki. L'esordio ufficiale di– questo il suo nome - sarà alla kermesse italiana sul fumetto Lucca Comics, che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre 2024. Ma laè stata già presentata in conferenza stampa il 28 ottobre 2024 da Monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilavrà lamascotte. Cosa rappresenta Luce;ilavrà lamascotte: ecco Luce;ilavrà una mascotte, in stile manga; Pellegrini di Speranza. Rimini e il; VATICANO-GIAPPONE La Cupola e il Sol levante per l'Expo2025 di Osaka; Giornata mondiale delle città, i giovani chiedono ambienti sani; Approfondisci 🔍

Anche il Giubileo avrà una mascotte, in stile manga

(ilpost.it)

Lunedì è stata presentata la mascotte del Giubileo, l’anno santo della Chiesa cattolica che il Papa convoca periodicamente dal 1300 e che inizierà a dicembre. Si chiama Luce, che il portale di informa ...

La guida indispensabile per il Giubileo 2025: non puoi farne a meno

(lalucedimaria.it)

Tutto quello che c'è da sapere per il Giubileo 2025 in una guida pratica che consente di vivere al meglio questo evento importantissimo.

Roma, i cantieri per il Giubileo: da piazza dei Cinquecento a via Ottaviano, ecco il piano delle aperture

(ilmessaggero.it)

Sono i cinque grandi cantieri che, forse senza stravolgere il volto di Roma, ne cambieranno comunque in modo sostanziale l'aspetto e, soprattutto, la funzionalità. E sono cinque ...

Il Giubileo 2025 avrà una mascotte distintiva, una viaggiatrice dallo spirito pop ispirata ai manga

(controcopertina.com)

Il Giubileo 2025 avrà una mascotte distintiva ... Luce simboleggia la dimensione pellegrina dell’anno Santo e sarà protagonista anche al padiglione della Santa Sede durante l’Expo di Osaka. La ...