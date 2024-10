Allarme vongole in Italia: cosa sta succedendo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Allarme vongole in Italia: gli amati molluschi, ingrediente base di molte ricette è a rischio estinzione. Ecco cosa sta succedendo. Le vongole sono da sempre un prodotto doc del made in Italy. Protagoniste di diversi piatti piacciono davvero a tutti e i turisti ne vanno pazzi. Come non farsi conquistare da un gustoso piatto di spaghetti con le vongole? Certo è che da qualche mese il popolare mollusco rischia l’estinzione. La causa è legata a diversi eventi, ma in particolare alla presenza del granchio blu, sempre più incisivo negli allevamenti Italiani. Il particolare alieno ha sterminato le coltivazioni di vongole e quelle che hanno superato l’attacco sono state uccise dall’ ondata di mucillagine che durante l’estate del 2024 ha preso di mira le coste adriatiche. Gaeta.it - Allarme vongole in Italia: cosa sta succedendo Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterin: gli amati molluschi, ingrediente base di molte ricette è a rischio estinzione. Eccosta. Lesono da sempre un prodotto doc del made in Italy. Protagoniste di diversi piatti piacciono davvero a tutti e i turisti ne vanno pazzi. Come non farsi conquistare da un gustoso piatto di spaghetti con le? Certo è che da qualche mese il popolare mollusco rischia l’estinzione. La causa è legata a diversi eventi, ma in particolare alla presenza del granchio blu, sempre più incisivo negli allevamentini. Il particolare alieno ha sterminato le coltivazioni die quelle che hanno superato l’attacco sono state uccise dall’ ondata di mucillagine che durante l’estate del 2024 ha preso di mira le coste adriatiche.

Addio vongole, dopo il granchio blu decimate dalla mucillagine

Se quelle veraci sono state quasi del tutto sterminate dal granchio blu che ha depredato gli allevamenti del Delta del Po anche del seme, quelle di mare, conosciute come lupini che fino ad ora si ...

Poche vongole, allarme pescatori abusivi

E l’obiettivo è quello di ripopolare gli allevamenti di vongole locali. Le segnalazioni d’allarme sono partite da alcuni privati cittadini ieri all’alba. "Chi sono questi e possono pescare ...

