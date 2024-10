Lopinionista.it - Acerbo risponde a Salvini: “Con questo governo torna anche la caccia alle streghe”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) MaurizioROMA – “Il ministroha di nuovo citato il nostro partito commentando la decisione dei giudici del tribunale di Bologna che hanno rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto delsui Paesi sicuri. Conla. I fascioleghisti vedono comunisti ovunque ma purtroppo è solo un modo per emarginare e intimidire i magistrati non allineati e docili.accusa di essere comunisti tutti i magistrati che fanno il loro dovere e soprattutto quelli che difendono l’indipendenza sancita dalla Costituzione”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. “Facciamo presente ache il rispetto della legalità costituzionale non dovrebbe essere prerogativa solo dei comunisti”, aggiunge.