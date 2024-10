Tour de France 2025: il percorso e le tappe (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al Palazzo dei Congressi di Parigi è stato svelato il Tour de France 2025, giunto alla sua 112esima edizione. La Grand Boucle partirà il 5 luglio da Lille per concludersi nuovamente a Parigi il 27 luglio, dopo che il traguardo finale era stato fissato eccezionalmente a Nizza a causa della concomitanza con le Olimpiadi. Il percorso si snoderà per un totale di 3.320 chilometri con sette tappe di montagna, sei di linea, sei di alta montagna e due cronometro. Tour DE France 2025: IL percorso Si comincia da Lille, con partenza ed arrivo della prima tappa, per poi proseguire con altre due tappe per velocisti, con traguardo rispettivamente a Boulogne-sur-Mer e Dunkerque. Occhio alla quarta tappa dove i big potrebbero già scontrarsi con la salita del Rampe Saint-Hilaire e l’arrivo a Rouen. Successivamente è già corsa contro il tempo con la prima cronometro individuale con arrivo a Caen. Sport.periodicodaily.com - Tour de France 2025: il percorso e le tappe Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al Palazzo dei Congressi di Parigi è stato svelato ilde, giunto alla sua 112esima edizione. La Grand Boucle partirà il 5 luglio da Lille per concludersi nuovamente a Parigi il 27 luglio, dopo che il traguardo finale era stato fissato eccezionalmente a Nizza a causa della concomitanza con le Olimpiadi. Ilsi snoderà per un totale di 3.320 chilometri con settedi montagna, sei di linea, sei di alta montagna e due cronometro.DE: ILSi comincia da Lille, con partenza ed arrivo della prima tappa, per poi proseguire con altre dueper velocisti, con traguardo rispettivamente a Boulogne-sur-Mer e Dunkerque. Occhio alla quarta tappa dove i big potrebbero già scontrarsi con la salita del Rampe Saint-Hilaire e l’arrivo a Rouen. Successivamente è già corsa contro il tempo con la prima cronometro individuale con arrivo a Caen.

Tour de France 2025: il percorso e le tappe

Al Palazzo dei Congressi di Parigi è stata presentata l'edizione numero 112 del Tour de France. La Grand Départ fa ritorno in Francia: la corsa infatti partirà da Lille il 5 luglio 2025. Mentre dopo l ...

Tre tappe tra i Pirenei, due tra le Alpi e con in mezzo il Mont Ventoux. Il via il 5 luglio da Lille, la conclusione il 27 luglio a Parigi. In mezzo tanta salita ma non troppa e qualche tappa buona pe ...

La corsa ciclistica più famosa del mondo ha svelato il suo percorso martedì 29 ottobre al Palazzo dei Congressi di Parigi. Scopri il percorso e il programma completo del Tour de France maschile del 20 ...

La stagione del ciclismo si è chiusa, ma è già partita l'attesa per il Tour de France 2025. È stato presentato ...