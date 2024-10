News.robadadonne.it - Tosca D’Aquino, l’insufficienza venosa “senza cura”: “Bisogna imparare a conviverci”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ospite de La volta buona, l’attriceha raccontato di soffrire di insufficienza, un problema accusato dopo la prima gravidanza, che le ha portato pesantezza e gonfiore alle gambe. Una malattia per cui, dice, non esiste, e che si è aggravata dopo il secondo parto; per la patologia, ha spiegato ancora, attualmente in teatro con Cena con sorpresa, deve mettere in atto alcuni espedienti, come indossare calze a compressione graduata o evitare i tacchi.