Biccy.it - Tommaso e Maica parlano in diretta al Gran Hermano: dedica e promessa

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alfonso Signorini nell’ultima puntata delde Fratello si è occupato del feeling che si è creato tra. Il ‘Cucaracho’ ha ammesso di non essere rimasto indifferente al fascino della spagnola: “Tra noi c’era attrazione è verissimo, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana“. Esta noche,despejará todas sus dudas acerca de Tomasso, porque hablarán EN DIRECTO No te lo pierdas, a las 21:50h en #GHLímite8 en @telecincoes #GH29O pic.twitter.com/Oae6y0M762 —(@ghoficial) October 29, 2024 Ieri sera ile ilde Fratello hanno organizzato un collegamento per. Lei dal confessionale spagnolo e lui da quello italiano si sono parlati.