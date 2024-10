Formiche.net - Taiwan, abbiamo un problema. I chip della Tsmc aiutano Huawei?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Manteniamo un sistema di esportazione solido e completo per monitorare e garantire la conformità. Semotivo di credere che ci siano potenziali problemi, agiamo prontamente per assicurarla, incluse indagini e comunicazioni proattive con le parti interessate, compreso il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, con cui continuiamo a collaborare”. Quanto dichiarato dallaSemiconductor Manufacturing Co., meglio conosciuta con l’acronimo, è stato anche messo in pratica. Il colosso tecnologico di, che provvede alla metàproduzione di semiconduttori globale, ha bloccato due spedizioni sospette verso due clienti sviluppatori di, in quanto il timore era che volessero aggirare le sanzioni statunitensi.