Spagna, piogge torrenziali ed esondazioni a Valencia: almeno 51 morti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I soccorritori starebbero ancora cercando numerosi dispersi, per cui si ipotizza che il numero delle vittime possa aumentare; nella Regione di Valencia è prevista per oggi un'allerta rossa a causa delle piogge incessanti L'articolo Spagna, piogge torrenziali ed esondazioni a Valencia: almeno 51 morti proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Spagna, piogge torrenziali ed esondazioni a Valencia: almeno 51 morti Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I soccorritori starebbero ancora cercando numerosi dispersi, per cui si ipotizza che il numero delle vittime possa aumentare; nella Regione diè prevista per oggi un'allerta rossa a causa delleincessanti L'articoloed51proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spagna, almeno 13 vittime nella regione di Valencia per le piogge torrenziali; Piogge torrenziali in Spagna, decine di morti e dispersi a Valencia; Spagna travolta dalle piogge torrenziali: 51 morti, tra loro 4 bambini. Molti i dispersi; Piogge torrenziali in Spagna, morti e dispersi; Almeno 13 morti in Spagna per piogge torrenziali; Cambiamento climatico, 13 morti nella regione di Valencia per le piogge torrenziali: “Anche 4 bambini; Leggi >>>

Piogge torrenziali in Spagna, decine di morti e dispersi a Valencia

(msn.com)

Una violenta perturbazione sta flagellando il sud della penisola iberica causando inondazioni e centinaia di sfollati ...

Piogge torrenziali in Spagna, oltre 50 morti

(rsi.ch)

È salito a oltre 50 il numero dei morti a causa del maltempo che si è abbattuto sul sudest della Spagna. Finora sono 51 le vittime, secondo quanto comunicato mercoledì dalle autorità, dopo che inondaz ...

Almeno 51 morti per le alluvioni in Spagna

(laregione.ch)

La zona della Comunità Valenzana, in particolare, è flagellata dalla Dana (depressione isolata ad alti livelli) con piogge torrenziali e tornado ...

Piogge torrenziali in Spagna, almeno 13 morti nella provincia di Valencia: quattro sono bambini

(repubblica.it)

In 24 ore caduta la quantità di acqua che si abbatte abitualmente un mese. Sei i dispersi nella provincia di Albacete. Sospesi i trasporti ferroviari e aerei.