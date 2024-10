Sonsie, il brand skincare di Pamela Anderson, lancia la sua prima Cleansing Mousse alla rosa canina (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pamela Anderson, icona di bellezza e ambientalista, si reinventa ancora una volta con il lancio della sua linea skincare vegana Sonsie, che celebra la sua filosofia di bellezza autentica e senza tempo. L’ultimo prodotto di questo percorso è la Cleansing Mousse, una Mousse detergente formulata con estratti di rosa canina, direttamente ispirata al giardino di rose che Anderson cura nella sua casa a Vancouver. Questa connessione con la natura rappresenta il punto di partenza per un progetto di cura della pelle che rispecchia i valori di semplicità e rispetto ambientale che sono da sempre al centro della sua immagine pubblica. Pamela Anderson lancia la sua prima Cleansing Mousse con il suo brand skincare Sonsie: una bellezza autentica ispirata alle rose L’idea alla base della linea di skincare di Anderson è nata da una riflessione personale. Metropolitanmagazine.it - Sonsie, il brand skincare di Pamela Anderson, lancia la sua prima Cleansing Mousse alla rosa canina Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), icona di bellezza e ambientalista, si reinventa ancora una volta con il lancio della sua lineavegana, che celebra la sua filosofia di bellezza autentica e senza tempo. L’ultimo prodotto di questo percorso è la, unadetergente formulata con estratti di, direttamente ispirata al giardino di rose checura nella sua casa a Vancouver. Questa connessione con la natura rappresenta il punto di partenza per un progetto di cura della pelle che rispecchia i valori di semplicità e rispetto ambientale che sono da sempre al centro della sua immagine pubblica.la suacon il suo: una bellezza autentica ispirata alle rose L’ideabase della linea didiè nata da una riflessione personale.

Pamela Anderson, icona di bellezza e ambientalista, si reinventa ancora una volta con il lancio della sua linea skincare vegana Sonsie, che celebra la sua filosofia di bellezza autentica e senza tempo ...

At this point in her career, Pamela Anderson hardly requires an introduction. Still, since bursting onto the scene in the early '90s, the model, actress, and activist has added quite a few new titles ...

In an exclusive interview, the ’90s icon talks going makeup-free, her skin care brand Sonsie’s new launch, and her upcoming role in The Last Showgirl.

The skin care brand's co-owner is blooming in her new era of empowerment — and bringing a sense of self to new projects along the way.