Salvini | Comparto marittimo in crescita del 4%

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Napoli, 30 ott. - (Adnkronos) - “Negli ultimi 4 anni, ilè in: dal 2019 al 2023 del 4%, con grande successo delle imprese gestite dalle donne e nel turismo con un +9%, Oggi il settorevale il 9% del valore economico del nostro Paese, grazie alle scelte degli imprenditori e nonostante le scelte dei burocrati europei sulle norme green”. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, in un videomessaggio che ha aperto l'assemblea di Confitarma in corso a Napoli. “Seguo lo sviluppo delcon attenzione e ringrazio Confitarma per quanto fa per lo sviluppo e i servizi per navigazione, in Italia e all'estero” ha detto