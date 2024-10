Piacenza 13enne caduta dal balcone | E’ stato lui a buttarla giù

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Ha risposto, perché si deve avvalere della facoltà di non rispondere?”. Così l’avvocato che difende il 15enne indagato per l’omicidio di Aurora, la tredicenne morta acadendo dal palazzo. Ci sarebbe un testimone chiave che avrebbe dichiarato di aver visto “luigiù”, scrive l’Ansa.La persona avrebbe raccontato quello che ha visto ai carabinieri e la circostanza avrebbe convinto la Procura per i minorenni di Bologna a disporre il fermo per il ragazzo, che in un primo momento erarilasciato e indagato a piede libero. Dopo essere stata spinta oltre la ringhiera delal settimo piano del palazzo dove viveva, Aurora ha tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera stessa, ma il fidanzato a quel punto l’avrebbe colpita ripetutamente alle mani, con l’obiettivo di farla cadere.