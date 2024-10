Thesocialpost.it - Passeggero molesto sul volo Valencia-Milano: bestemmie e sigarette, “Tornati indietro”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato costretto a invertire la rotta e tornare a terra ilRyanair FR07471 decollato nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre dae diretto aMalpensa. Il ritorno nell’aeroporto spagnolo, come spiegato da Varesenews, è stato causato da unche, una volta atterrato l’aereo, è stato preso in carico dalla Guardia Civil. L’uomo, già alterato al momento dell’imbarco per aver consumato birra in eccesso e aver dichiarato di fare uso di cocaina, aveva importunato alcune ragazze al gate. La situazione è degenerata ulteriormente durante il, quando ha iniziato a muoversi in cabina senza rispettare le misure di sicurezza, ignorando gli avvisi dell’equipaggio. Non solo, nel tragitto fra il terminal e l’aereo avrebbe acceso anche una sigaretta, mentre in fase di decollo si sarebbe slacciato la cintura urlando “voglio andare a”.